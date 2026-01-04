Понад 1070 КАБів, майже тисячу дронів і ракети: Зеленський підрахував удари РФ за тиждень

За цей тиждень Росія випустила по Україні понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що для України дуже важливо, щоб підтримка партнерів продовжувалася, була незмінна оборонна допомога та посилення протиповітряної оборони.

"Майже щодня - загроза життю в Україні через російські атаки, удари різними типами зброї по наших людях. І за цей тиждень понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет випустила Росія по Україні", - підкреслив президент.

За його словами, все, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати.

"Кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя. Стабільність та передбачуваність допомоги для України - це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії", - вважає Зеленський.

Він зазначив, що Україна розраховує на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку США, Європи та партнерів у "коаліції рішучих".