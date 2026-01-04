Понад 1070 КАБів, майже тисячу дронів і ракети: Зеленський підрахував удари РФ за тиждень
За цей тиждень Росія випустила по Україні понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що для України дуже важливо, щоб підтримка партнерів продовжувалася, була незмінна оборонна допомога та посилення протиповітряної оборони.
"Майже щодня - загроза життю в Україні через російські атаки, удари різними типами зброї по наших людях. І за цей тиждень понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет випустила Росія по Україні", - підкреслив президент.
За його словами, все, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати.
"Кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя. Стабільність та передбачуваність допомоги для України - це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії", - вважає Зеленський.
Він зазначив, що Україна розраховує на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку США, Європи та партнерів у "коаліції рішучих".
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 4 січня російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по території України. Окупанти запустили 52 дрони. Більшість збили сили ППО.
Минулої ночі, 3 січня, Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 95 ударних безпілотників з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили 80 дронів, водночас зафіксовано влучання 15 БпЛА на восьми локаціях та падіння уламків ще у двох місцях.
Одним із напрямків удару стала Миколаївська область, де ворог масовано атакував критичну інфраструктуру дронами типу "Шахед".
Внаслідок обстрілу частина населених пунктів Миколаївського району залишилася без електропостачання, аварійні бригади працюють над відновленням світла з ночі.
Крім того, 2 січня російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова двома балістичними ракетами "Іскандер". Пошкоджено п’ятиповерховий будинок і частину під’їзду чотириповерхівки, є загиблі та понад 30 поранених.