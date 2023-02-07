Окупанти ведуть наступ на 5 напрямках та облаштовують госпіталь через втрати, - Генштаб

Російські окупанти продовжують наступ на 5 напрямках, попри втрати. Ворог облаштував черговий шпиталь у Херсонській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби противник завдав 6 ракетних і 24 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема щодо цивільних об'єктів Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення.

Противник продовжує проводити перегрупування в окремих напрямках. Основні зусилля зосереджені на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Залізнянське, Червона Гора, Бахмут, Іванівське та Парасковіївка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас обстріли зазнали райони населених пунктів Попівка та Олександрівка Сумської області та Стрілка, Глибоке, Червоне, Гатище, Вовчанськ та Дворічна – Харківській.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Терни Донецької області та Майданчик, Краснополівка, Кремінна та Діброва у Луганській області.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

На Авдіївському напрямку під обстріл потрапили Авдіївка, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку ворожі обстріли зафіксовані по Вугледару, Пречистівці, Золотій Ниві та Ненудному Донецькій області.

На Запорізькому напрямку обстріляно райони 23 населених пунктів, зокрема Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Степове у Запоріжжі та Великомихайлівку Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зазнали районів 19 населених пунктів. Серед них – Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Мілове, Антонівка та Херсон.

Окупанти продовжують зазнавати втрат. Для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області. На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, а цивільних пацієнтів – перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворогів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 8 районів зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що 5 лютого воїни знищили ще близько 870 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 132 160 військових.

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