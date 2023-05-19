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Війська РФ просунулися у Мар'їнку, але ЗСУ ускладнили завдання окупантам, - Маляр

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П'ятниця 19 травня 2023 20:55
Війська РФ просунулися у Мар'їнку, але ЗСУ ускладнили завдання окупантам, - Маляр Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська просунулися в місто Мар'їнку, проте Сили оборони змогли дуже ускладнити завдання окупантам.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Telegram.

За її словами, найгарячіше зараз на трьох напрямках - Авдіївський, Мар'їнський, Бахмутський.

"Там зараз тривають жорсткі бої. Ворог має на меті взяти під контроль Авдіівку та Мар‘їнку", - заявила Маляр.

Вона додала, що окупанти на Авдіївському напрямку зосередили основні зусилля і намагаються захопити місто, але українські воїни стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку.

"У Мар‘їнці ворог просунувся у місто, йшли бої фактично в центрі, але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу. Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста - на півночі і півдні", - заявила Маляр.

Вона підкреслила, що росіяни зазнають значних втрат на цих напрямках - як у живій силі, так і в техніці, але не зупиняються.

Ситуація на Мар'їнському напрямі

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти просунулися в Мар'їнці 22 березня. 20 квітня ЗСУ відкинули противника з міста і повернули фронт бойових дій у стан до 24 лютого.

Весь цей час у Мар'їнці тривають бої. Зараз у місті немає цивільних, тільки військові. У грудні стало відомо, що 3/4 частини міста окуповано російською армією. Наразі місто повністю зруйноване російською армією.

За свіжими даними Генштабу ЗСУ, найгарячіші бої, як і раніше, ведуться за Бахмут і Мар'їнку. Протягом доби сталося 70 бойових зіткнень.

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Мар'їнка Війна Росії проти України
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