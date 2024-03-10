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Понад 1000 суден вийшло з портів України морським коридором, - Брінк

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

З портів Чорного моря України гуманітарним коридором відправлено 1005 кораблів, які доставили близько 30 мільйонів тонн вантажу на світові ринки, зокрема й зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, доставивши на світові ринки майже 30 мільйонів тонн вантажу, включаючи зерно", - написала Бріджит.

За її словами, незважаючи на війну Росії, Україна продовжує підтримувати робочі місця та бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові життєво необхідні товари.

Морський гуманітарний коридор

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія вийшла із "зернової угоди" через те, що умови Кремля "не виконують". Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. За його словами, український експорт необхідний для всіх у світі. А кожна держава, яка підтримає, стане "рятівником життя". 

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна може почати страхувати за рахунок власного бюджету судна, які йтимуть "зерновим коридором", але потрібна підтримка партнерів.

Вже у серпні 2023 року Україна відкрила коридори у Чорному морі для торговельних суден. Такі маршрути раніше були запропоновані Україною для Міжнародної морської організації. При цьому зазначено, що протягом маршрутів зберігається військова та мінна небезпека з боку РФ

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