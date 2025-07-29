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Понад 1000 солдатів, система ППО і 4 танки: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Фото: росіяни втратили багато солдат і техніки за минулу добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 28 на 29 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1050 солдатів і 136 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 051 300 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 065 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 064 од.;
  • артилерійських систем - 30 865 (+39) од.;
  • РСЗВ - 1451 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1202 (+1) од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48 585 (+192) од.;
  • крилатих ракет - 3548 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 56 687 (+91) од.;
  • спеціальної техніки - 3935 од.

Повітряні удари Росії та ситуація на фронті

Минулої ночі росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Вранці в Ізюмі пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників.

Тим часом російські війська, попри великі втрати, просуваються в районі Покровська.

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