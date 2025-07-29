Понад 1000 солдатів, система ППО і 4 танки: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Повітряні удари Росії та ситуація на фронті

Минулої ночі росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Вранці в Ізюмі пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників.

Тим часом російські війська, попри великі втрати, просуваються в районі Покровська.

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