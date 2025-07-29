Понад 1000 солдатів, система ППО і 4 танки: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

За останню добу з 28 на 29 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1050 солдатів і 136 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 липня 2025 року орієнтовно становлять:
Минулої ночі росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Вранці в Ізюмі пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників.
Тим часом російські війська, попри великі втрати, просуваються в районі Покровська.
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