Росіяни просуваються біля Покровська: у ЗСУ розповіли про тактику ворога

На Покровському напрямку перебувають понад 100 тисяч російських військовослужбовців, що дає їм змогу розвивати наступ навіть попри великі втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телеканалу "Київ".

Він зазначив, що навколо Покровська перебуває значна кількість окупантів на досить вузькій ділянці фронту.

При цьому, зазначив військовий, російська армія безперервно поповнює свої ресурси і саме це дозволяє ворогу постійно тиснути на позиції ЗСУ навіть малими групами вздовж усієї лінії фронту.

"Треба розуміти, що такої кількості військ вистачило б, щоб захопити певні європейські країни. У нас вона зосереджена на схід від Покровська, на вузькій ділянці й активно намагається захопити декілька сіл", - заявив Трегубов.

Він також додав, що росіяни цього літа планували просуватися у Сумській області та у Дніпропетровській області на Новопавлівському напрямку. Однак їм це не вдалося і кількість атак там знизилася.

Водночас, речник угруповування "Хортиця" не виключив поновлення активності ворога у цих районах.