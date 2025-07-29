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Росіяни просуваються біля Покровська: у ЗСУ розповіли про тактику ворога

Вівторок 29 липня 2025 00:50
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Росіяни просуваються біля Покровська: у ЗСУ розповіли про тактику ворога Фото: росіяни атакують невеликими групами на вузькій ділянці фронту (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На Покровському напрямку перебувають понад 100 тисяч російських військовослужбовців, що дає їм змогу розвивати наступ навіть попри великі втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телеканалу "Київ".

Він зазначив, що навколо Покровська перебуває значна кількість окупантів на досить вузькій ділянці фронту.

При цьому, зазначив військовий, російська армія безперервно поповнює свої ресурси і саме це дозволяє ворогу постійно тиснути на позиції ЗСУ навіть малими групами вздовж усієї лінії фронту.

"Треба розуміти, що такої кількості військ вистачило б, щоб захопити певні європейські країни. У нас вона зосереджена на схід від Покровська, на вузькій ділянці й активно намагається захопити декілька сіл", - заявив Трегубов.

Він також додав, що росіяни цього літа планували просуватися у Сумській області та у Дніпропетровській області на Новопавлівському напрямку. Однак їм це не вдалося і кількість атак там знизилася.

Водночас, речник угруповування "Хортиця" не виключив поновлення активності ворога у цих районах.

Нагадаємо, раніше Трегубов повідомив, що росіяни намагаються взяти Покровськ у напівоточення та мають певний успіх у цьому районі. Водночас, Сили оборони намагаються знищити якомога більше живої сили ворога.

Тим часом у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді розповіли, що росіяни атакують Сіверський напрямок усіма видами озброєнь.

За минулу добу на фронті відбулося 131 бойове зіткнення, з яких 42 штурмових дії - лише на Покровському напрямку.

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