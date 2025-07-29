Более 1000 солдат, система ПВО и 4 танка: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

За последние сутки с 28 на 29 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1050 солдат и 136 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июля 2025 года ориентировочно составляют:
Минувшей ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Утром в Изюме прогремели взрывы на фоне атаки беспилотников.
Тем временем российские войска, несмотря на большие потери, продвигаются в районе Покровска.
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