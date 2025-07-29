Более 1000 солдат, система ПВО и 4 танка: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Воздушные удары России и ситуация на фронте

Минувшей ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Утром в Изюме прогремели взрывы на фоне атаки беспилотников.

Тем временем российские войска, несмотря на большие потери, продвигаются в районе Покровска.

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