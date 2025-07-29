Понад 1000 солдатів, система ППО і 4 танки: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Фото: росіяни втратили багато солдат і техніки за минулу добу (Getty Images)

За останню добу з 28 на 29 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1050 солдатів і 136 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.