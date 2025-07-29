Более 1000 солдат, система ПВО и 4 танка: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
Фото: россияне потеряли много солдат и техники за минувшие сутки (Getty Images)
За последние сутки с 28 на 29 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1050 солдат и 136 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 051 300 (+1050) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 065 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 23 064 ед;
- артиллерийских систем - 30 865 (+39) ед;
- РСЗО - 1451 (+1) ед;
- средства ПВО - 1202 (+1) ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 585 (+192) ед;
- крылатых ракет - 3548 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 56 687 (+91) ед;
- специальной техники - 3935 ед.
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