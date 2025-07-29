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Более 1000 солдат, система ПВО и 4 танка: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Вторник 29 июля 2025 06:54
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Более 1000 солдат, система ПВО и 4 танка: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ Фото: россияне потеряли много солдат и техники за минувшие сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 28 на 29 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1050 солдат и 136 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 051 300 (+1050) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 065 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 064 ед;
  • артиллерийских систем - 30 865 (+39) ед;
  • РСЗО - 1451 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1202 (+1) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 585 (+192) ед;
  • крылатых ракет - 3548 (+2) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 687 (+91) ед;
  • специальной техники - 3935 ед.

Более 1000 солдат, система ПВО и 4 танка: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

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