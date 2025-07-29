Более 1000 солдат, система ПВО и 4 танка: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Фото: россияне потеряли много солдат и техники за минувшие сутки (Getty Images)

За последние сутки с 28 на 29 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1050 солдат и 136 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.