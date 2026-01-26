UA

Понад 1000 окупантів та майже стільки ж дронів: Генштаб озвучив втрати ворога за добу

Фото: Сили Оборони також завдають ворогу значних втрат у техніці (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Станом на 26 січня втрати росіян за добу склали понад 1000 окупантів та більше 900 безпілотників. Сили Оборони також завдали значних втрат ворогу в техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 26 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 235 060 (+1 020) осіб.
  • танків - 11 608 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 23 951 (+1) од.
  • артилерійських систем - 36 644 (+32) од.
  • РСЗВ -1 626 (+2) од.
  • засоби ППО -1 286 од.
  • літаків - 434 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 115 813 (+917) од.
  • крилаті ракети - 4 205 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 75 906 (+147) од.
  • спеціальна техніка - 4 051 (+1) од.

Фото: Сили Оборони продовжують протистояння ворогу (Генштаб ЗСУ Facebook)

Що на фронті

Нагадаємо, згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 25 січня на фронті за добу відбулось 129 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Складна ситуація на Куп'янському напрямку - росіяни намагаються там постійно атакувати та прорватись вперед, але у них не виходить. Нещодавно глава НГУ Олександр Півненко показав зачистку Куп'янська від окупантів.

Ще два міста, де точаться запеклі бої із загарбниками - Гуляйполе та Мирноград. Втім поки ці території під контролем української армії, попри численні фейки роспропаганди про окупацію тих чи інших населених пунктів.

Нещодавно в РНБО пояснили, навіщо Москва розповсюджує час від часу дезінформацію про взяття Куп'янська, Покровська чи інших міст.

