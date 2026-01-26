Более 1000 оккупантов и почти столько же дронов: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Что на фронте

Напомним, согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на вечер 25 января на фронте за сутки произошло 129 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Сложная ситуация на Купянском направлении - россияне пытаются там постоянно атаковать и прорваться вперед, но у них не получается. Недавно глава НГУ Александр Пивненко показал зачистку Купянска от оккупантов.

Еще два города, где идут ожесточенные бои с захватчиками - Гуляйполе и Мирноград. Впрочем, пока эти территории под контролем украинской армии, несмотря на многочисленные фейки роспропаганды об оккупации тех или иных населенных пунктов.

Недавно в СНБО объяснили, зачем Москва распространяет время от времени дезинформацию о взятии Купянска, Покровска или других городов.