Понад 1000 іранських ракет і до 10 000 снарядів Хезболли: що загрожує Ізраїлю

Ракетні арсенали та оцінки загрози

За інформацією ізраїльських військових брифінгів, Іран зберігає понад 1000 ракет, здатних вразити ізраїльську територію.

Оцінки щодо арсеналу Хезболли вказують на наявність до 10 000 снарядів малої дальності, запуск яких триває щодня з Лівану.

Підполковник розвідки зазначив, що для нейтралізації цих загроз потрібна значна кількість ресурсів, і повне знищення арсеналів практично неможливе.

Потенціал тривалих бойових дій

З огляду на інтенсивні ракетні обстріли з боку Ірану і Хезболли, які тривають понад п'ять тижнів, Ізраїль готується до бойових дій протягом кількох місяців.

Іранські ракети запускаються з підземних тунельних шахт у гірських районах, що істотно ускладнює їхнє знищення.

За даними ізраїльської розвідки, до початку конфлікту Іран мав близько 2000 балістичних ракет середньої дальності, з яких понад 500 вже було використано під час обстрілів.

Обстріли з Лівану і заходи захисту

Ізраїль веде активні дії проти Хезболли в Лівані, звідки щодня запускається 200-250 ракет. Основна частина ударів припадає на південь Лівану, але частина досягає північних районів Ізраїлю.

Обстріли змушують десятки тисяч цивільних залишатися в укриттях, проте армія вдосконалює системи раннього попередження, щоб збільшити час на евакуацію.

Повернення до цивільного життя

Попри загрози, влада поступово відновлює повсякденне життя: планується відновлення очного навчання, збільшується кількість авіарейсів, а кінотеатри працюють з обмеженнями.

Ізраїльські сили продовжують забезпечувати захист населення, одночасно підтримуючи стабільність в умовах постійних ракетних загроз.