Понад 1000 дронів, засоби ППО та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Ситуація на фронті

Росіяни активізували штурмові атаки на Південно-Слобожанському напрямку. Там вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення, про що стало відомо 13 січня.

Ситуація біля Покровська, Гуляйполя, Мирнограду та Куп'янська важка, втім наші воїни дають відсіч окупантам попри сильний холод та інші перешкоди.

Щодо планів ЗС РФ на січень, ворог прагне обійти Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп’янська, просунутися до Лимана та здійснити там інфільтраційні дії.

Більш детально про плани російського диктатора Путіна та сценарії війни у цьому році - читайте в матеріалі РБК-Україна.