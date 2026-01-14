RU

Более 1000 дронов, средства ПВО и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки

Фото: на этот раз удалось также уничтожить 3 РСЗО (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

По состоянию на 14 января потери врага за сутки составили более тысячи дронов, несколько систем ПВО и 990 солдат ВС РФ. Также Силы обороны уничтожили более двухсот единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 14 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 221 940 (+990) чел.
  • танков - 11 550 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 902 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 36 098 (+74) ед.
  • РСЗО - 1 603 (+3) ед.
  • средства ПВО - 1 275 (+5) ед.
  • самолетов - 434 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 106 428 (+1074) ед.
  • крылатые ракеты - 4 163 (+8) ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 74 119 (+232) ед.
  • специальная техника - 4 042 ед.

Фото: Силы обороны также уничтожают артиллерию врага (Генштаб Telegram)

Ситуация на фронте

Россияне активизировали штурмовые атаки на Южно-Слобожанском направлении. Там принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения, о чем стало известно 13 января.

Ситуация возле Покровска, Гуляйполя, Мирнограда и Купянска тяжелая, впрочем, наши воины дают отпор оккупантам, несмотря на сильный холод и другие препятствия.

Относительно планов ВС РФ на январь, враг стремится обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, продвинуться к Лиману и осуществить там инфильтрационные действия.

Более подробно о планах российского диктатора Путина и сценарии войны в этом году - читайте в материале РБК-Украина.

