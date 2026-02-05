Понад 1000 будинків у Києві залишаються без опалення вже третій день

"Ситуація в Києві залишається теж складною, і більш ніж 1100 будинків - без опалення", - розповів президент за підсумками селекторної наради щодо ситуації в енергетиці та загалом в областях України.

Як уточнила прессекретар КМВА Катерина Поп в ефірі національного телемарафону, у деяких будинках технічно необхідно було провести дії по злиттю систем через несприятливі погодні умови.

"Планується прийняття технологічного рішення для забезпечення додаткового електропостачання тим будинкам, якщо оперативно не вдасться відновити подачу теплоносія", - пояснила Поп.

Вона також подякувала міністру енергетики Денису Шмигалю за оперативну допомогу у додаванні бригад з інших регіонів. Наразі для ліквідації наслідків ворожих атак працює понад 230 бригад, і їх кількість щодня зростає.