Понад 1000 будинків у Києві залишаються без опалення вже третій день

Станом на 5 лютого у Києві понад 1110 житлових будинків залишаються без опалення вже третій день. Ситуація не змінилася порівняно з учорашнім та позавчорашнім днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського Telegram.
"Ситуація в Києві залишається теж складною, і більш ніж 1100 будинків - без опалення", - розповів президент за підсумками селекторної наради щодо ситуації в енергетиці та загалом в областях України.
Як уточнила прессекретар КМВА Катерина Поп в ефірі національного телемарафону, у деяких будинках технічно необхідно було провести дії по злиттю систем через несприятливі погодні умови.
"Планується прийняття технологічного рішення для забезпечення додаткового електропостачання тим будинкам, якщо оперативно не вдасться відновити подачу теплоносія", - пояснила Поп.
Вона також подякувала міністру енергетики Денису Шмигалю за оперативну допомогу у додаванні бригад з інших регіонів. Наразі для ліквідації наслідків ворожих атак працює понад 230 бригад, і їх кількість щодня зростає.
Нагадаємо, що через постійні повітряні удари Росії багато житлових будинків Києва залишалися без тепла.
В ніч на 3 лютого, під час найсильніших морозів цієї зими, російські війська завдали чергового масованого удару по ТЕЦ і ТЕС, які забезпечують обігрів українських міст.
Внаслідок атаки у Києві 1170 будинків залишилися без опалення, зафіксовані руйнування житла та часткові аварійні відключення електроенергії.
За даними місцевої влади, найбільше постраждали Дарницький та Дніпровський райони столиці, де понад 1100 будинків залишилися без теплопостачання.
Особливо сильно був пошкоджений енергооб’єкт, який забезпечує теплом багатоповерхівки цих районів.
Станом на 4 лютого більш ніж 1100 багатоквартирних будинків не мали опалення.
Як зазначив Зеленський, бригади з відновлення тепла і світла виснажені. Тому кількість бригад буде збільшена, аби провели ротацію працівників.