Экономика Авто Tech

Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день

Фото: более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

По состоянию на 5 февраля в Киеве более 1110 жилых домов остаются без отопления уже третий день. Ситуация не изменилась по сравнению со вчерашним и позавчерашним днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Ситуация в Киеве остается тоже сложной, и более 1100 домов - без отопления", - рассказал президент по итогам селекторного совещания по ситуации в энергетике и в целом в областях Украины.

Как уточнила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп в эфире национального телемарафона, в некоторых домах технически необходимо было провести действия по слиянию систем из-за неблагоприятных погодных условий.

"Планируется принятие технологического решения для обеспечения дополнительного электроснабжения тем домам, если оперативно не удастся восстановить подачу теплоносителя", - пояснила Поп.

Она также поблагодарила министра энергетики Дениса Шмыгаля за оперативную помощь в добавлении бригад из других регионов. Сейчас для ликвидации последствий вражеских атак работает более 230 бригад, и их количество ежедневно растет.

 

Последствия ударов по ТЭЦ в Киеве

Напомним, в ночь на 3 февраля россияне применили более 70 ракет и более 400 ударных дронов для массированного удара по Украине. В частности, под ударом оказались и энергетические объекты в Киеве.

По словам местных властей, после атаки более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева остались без теплоснабжения.

Тогда был сильно поврежден энергообъект, который обеспечивает теплоснабжение для многоэтажек в этих районах.

По состоянию на 4 февраля более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы находились без отопления.

КиевВойна в Украине