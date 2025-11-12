Понад 100 тисяч українців захворіли за тиждень: ЦГЗ поділився даними про грип і COVID-19

Минулого тижня в Україні на грип, коронавірус і гострі респіраторні інфекції захворіло понад 106 тисяч людей. Більшість випадків зафіксовано серед дітей, однак епідемічний поріг у жодному регіоні не перевищено.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я у Facebook .

Скільки людей захворіло

За даними Міністерства охорони здоров’я, у період із 3 по 9 листопада занедужали 106 789 осіб, серед них 58 753 - діти. До лікарень потрапили 1 412 дітей і 1 264 дорослих, усім пацієнтам надали необхідну медичну допомогу.

Рівень захворюваності залишається фоновим і навіть знизився на 2% порівняно з попереднім тижнем.

Вакцини є у всіх регіонах

МОЗ нагадує, що вакцинація - найефективніший спосіб захисту від COVID-19 і грипу.

Зробити щеплення можна безоплатно у свого сімейного лікаря, а для дітей - також у педіатра. Усі області забезпечені необхідною кількістю доз.

Особливо рекомендують ревакцинацію людям із груп ризику - літнім, пацієнтам із хронічними захворюваннями та медпрацівникам.

Що радять лікарі

Фахівці наголошують: при перших симптомах - кашлі, нежиті, болю в горлі чи підвищеній температурі - потрібно звертатися до лікаря, а не займатися самолікуванням.

Також важливо залишатися вдома під час хвороби, користуватися окремим посудом і часто мити руки, щоб уникнути поширення вірусів.

Дані про рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні протягом тижня з 3 по 9 листопада (інфографіка ЦГЗ)