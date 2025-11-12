Понад 100 тисяч українців захворіли за тиждень: ЦГЗ поділився даними про грип і COVID-19
Минулого тижня в Україні на грип, коронавірус і гострі респіраторні інфекції захворіло понад 106 тисяч людей. Більшість випадків зафіксовано серед дітей, однак епідемічний поріг у жодному регіоні не перевищено.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я у Facebook.
Скільки людей захворіло
За даними Міністерства охорони здоров’я, у період із 3 по 9 листопада занедужали 106 789 осіб, серед них 58 753 - діти. До лікарень потрапили 1 412 дітей і 1 264 дорослих, усім пацієнтам надали необхідну медичну допомогу.
Рівень захворюваності залишається фоновим і навіть знизився на 2% порівняно з попереднім тижнем.
Вакцини є у всіх регіонах
МОЗ нагадує, що вакцинація - найефективніший спосіб захисту від COVID-19 і грипу.
Зробити щеплення можна безоплатно у свого сімейного лікаря, а для дітей - також у педіатра. Усі області забезпечені необхідною кількістю доз.
Особливо рекомендують ревакцинацію людям із груп ризику - літнім, пацієнтам із хронічними захворюваннями та медпрацівникам.
Що радять лікарі
Фахівці наголошують: при перших симптомах - кашлі, нежиті, болю в горлі чи підвищеній температурі - потрібно звертатися до лікаря, а не займатися самолікуванням.
Також важливо залишатися вдома під час хвороби, користуватися окремим посудом і часто мити руки, щоб уникнути поширення вірусів.
Дані про рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні протягом тижня з 3 по 9 листопада (інфографіка ЦГЗ)
Читайте також наше бліц-інтерв'ю із заступником гендиректора ДУ "Центр громадського здоров'я" МОЗ України Олексієм Даниленком про епідеміологічний сезон, вакцинацію від грипу та ризики карантину.
Раніше ми ділились порадами лікаря, як вберегтись від ГРВІ, грипу та COVID-19.