Як вберегтися від застуд і грипу в пік захворюваності: українцям дали поради
В Україні восени вже традиційно зростає кількість хворих на грип та застуди. У сезон підвищеної захворюваності українцям радять не займатися самолікуванням і дотримуватися простих профілактичних заходів.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Олексій Даниленко.
За його словами, при перших симптомах застуди чи грипу важливо залишатися вдома і звернутися до сімейного лікаря. Самолікування може призвести до ускладнень, тому фахівець має визначити подальшу тактику лікування.
Даниленко наголосив, що потрібно регулярно дезінфікувати руки, носити маску в місцях скупчення людей і уникати контактів із тими, хто має ознаки хвороби.
Що допоможе не захворіти:
- залишатися вдома при перших симптомах;
- не контактувати з іншими людьми;
- мити руки та використовувати антисептики;
- носити маску у громадських місцях;
- провітрювати приміщення.
Чому важливо вакцинуватися
Окрему увагу експерт приділив вакцинації. За його словами, щеплення проти COVID-19 та грипу залишаються найефективнішим способом профілактики.
"Вакцини проти коронавірусу є в усіх регіонах у достатній кількості, отримати їх можна безкоштовно. Вакцина від грипу також ефективна, і ми рекомендуємо зробити щеплення, особливо людям із хронічними хворобами, медикам, вчителям і військовим", - зазначив Даниленко.
Вакцинація від грипу не є обов’язковою, але придбати її можна в аптеці або отримати безкоштовно через роботодавця чи місцеву програму.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зростає кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID, однак епідемічний поріг ще не перевищено. Ситуація стабільна в усіх регіонах, тому наразі підстав для запровадження карантину немає. Водночас місцева влада зможе ухвалювати обмеження, якщо рівень захворюваності зростатиме й надалі.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.