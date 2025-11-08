Як вберегтися від застуд і грипу в пік захворюваності: українцям дали поради

В Україні восени вже традиційно зростає кількість хворих на грип та застуди. У сезон підвищеної захворюваності українцям радять не займатися самолікуванням і дотримуватися простих профілактичних заходів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Олексій Даниленко.

За його словами, при перших симптомах застуди чи грипу важливо залишатися вдома і звернутися до сімейного лікаря. Самолікування може призвести до ускладнень, тому фахівець має визначити подальшу тактику лікування.

Даниленко наголосив, що потрібно регулярно дезінфікувати руки, носити маску в місцях скупчення людей і уникати контактів із тими, хто має ознаки хвороби.

Що допоможе не захворіти:

залишатися вдома при перших симптомах;

не контактувати з іншими людьми;

мити руки та використовувати антисептики;

носити маску у громадських місцях;

провітрювати приміщення.

Чому важливо вакцинуватися

Окрему увагу експерт приділив вакцинації. За його словами, щеплення проти COVID-19 та грипу залишаються найефективнішим способом профілактики.

"Вакцини проти коронавірусу є в усіх регіонах у достатній кількості, отримати їх можна безкоштовно. Вакцина від грипу також ефективна, і ми рекомендуємо зробити щеплення, особливо людям із хронічними хворобами, медикам, вчителям і військовим", - зазначив Даниленко.

Вакцинація від грипу не є обов’язковою, але придбати її можна в аптеці або отримати безкоштовно через роботодавця чи місцеву програму.