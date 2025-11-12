ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Более 100 тысяч украинцев заболели за неделю: ЦОЗ поделился данными о гриппе и COVID-19

Среда 12 ноября 2025 13:04
Более 100 тысяч украинцев заболели за неделю: ЦОЗ поделился данными о гриппе и COVID-19 Сколько больных в Украине гриппом, ОРВИ и коронавирусом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

На прошлой неделе в Украине гриппом, коронавирусом и острыми респираторными инфекциями заболело более 106 тысяч человек. Большинство случаев зафиксировано среди детей, однако эпидемический порог ни в одном регионе не превышен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья в Facebook.

Сколько людей заболело

По данным Министерства здравоохранения, в период с 3 по 9 ноября заболели 106 789 человек, среди них 58 753 - дети. В больницы попали 1 412 детей и 1 264 взрослых, всем пациентам оказали необходимую медицинскую помощь.

Уровень заболеваемости остается фоновым и даже снизился на 2% по сравнению с предыдущей неделей.

Вакцины есть во всех регионах

Минздрав напоминает, что вакцинация - самый эффективный способ защиты от COVID-19 и гриппа.

Сделать прививку можно бесплатно у своего семейного врача, а для детей - также у педиатра. Все области обеспечены необходимым количеством доз.

Особенно рекомендуют ревакцинацию людям из групп риска - пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями и медработникам.

Что советуют врачи

Специалисты отмечают: при первых симптомах - кашле, насморке, боли в горле или повышенной температуре - нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Также важно оставаться дома во время болезни, пользоваться отдельной посудой и часто мыть руки, чтобы избежать распространения вирусов.

На зображенні може бути: одна або кілька осіб та текст «ЦЕНТР гРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я "я за 03-09.11.25 106 789 випадкив захворювання на ГРВИ 3 них 58 753 дитини 3 них на COVID-19* 959 Рв захворюваност.- нижчий за е.по *за даними рутинного епдемиологичного нагляду серед загальной кίлькос пацентив ГРΒИ»

Данные об уровне заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Украине в течение недели с 3 по 9 ноября (инфографика ЦОЗ)

Читайте также наше блиц-интервью с заместителем гендиректора ГУ "Центр общественного здоровья" МЗ Украины Алексеем Даниленко об эпидемиологическом сезоне, вакцинации от гриппа и рисках карантина.

Ранее мы делились советами врача, как уберечься от ОРВИ, гриппа и COVID-19.

