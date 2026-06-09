Понад 100 тисяч на руки: скільки заробляють міністри та керівництво Кабміну

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Рівень доходів: Фактична зарплата багатьох урядовців та керівників апарату Кабміну після сплати податків перевищує 100 000 грн.

Фактична зарплата багатьох урядовців та керівників апарату Кабміну після сплати податків перевищує 100 000 грн. Складові нарахувань: Фінальні суми включають посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, роботу з таємними документами та оплату за час відряджень.

Фінальні суми включають посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, роботу з таємними документами та оплату за час відряджень. Неочевидний лідер: Найбільшу суму «на руки» серед оприлюдненого списку отримав Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр енергетики України.

Найбільшу суму «на руки» серед оприлюдненого списку отримав Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр енергетики України. Податкове навантаження: З кожної зарплати утримується податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір, що в сумі для більшості чиновників складає понад 32 000 грн.

Зарплати членів уряду у травні

Кабінет міністрів оприлюднив інформацію про зарплати керівництва уряду за травень 2026 року. Згідно з даними, фактичні виплати після сплати податків коливалися від 109 тисяч до майже 129 тисяч гривень.

Найбільшу зарплату серед членів уряду отримав перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль. Йому виплатили 128 933 гривні після сплати податків. Загальна нарахована сума становила 167 446 гривень, значну частину якої сформували виплати за службові відрядження.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у травні отримала 109 097 гривень “на руки”. Її нарахована зарплата становила 141 685 гривень, з яких понад 32,5 тисячі гривень було сплачено у вигляді податків і військового збору.

Таку ж суму фактично отримали віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка та віцепрем’єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна.

Скільки отримали держсекретарі Кабміну

Державний секретар Кабінету міністрів Костянтин Мар’євич отримав 101 249 гривень після сплати податків. До його зарплати входили надбавки за вислугу років та роботу з документами, що містять державну таємницю.

Заступники державного секретаря отримали від 66,5 тисячі до майже 95 тисяч гривень. Найбільшу суму серед них виплатили Павлу Полянському – 94 880 гривень, а найменшу – Володимиру Федорчуку, який отримав 66 455 гривень.

Розмір виплат залежав від надбавок за вислугу років, ранг, роботу з таємними документами, а також відпускних та інших додаткових нарахувань.

Як зарплати урядовців співвідносяться із середніми доходами

Для порівняння, середня заробітна плата в Україні на початку 2026 року становила 28 885 гривень.

Таким чином, фактичні зарплати членів уряду перевищують середній рівень оплати праці в країні приблизно у 3,8–4,5 раза. Найвищу зарплату серед урядовців у травні отримав Денис Шмигаль, чий дохід майже у 4,5 раза перевищив середній показник по країні.