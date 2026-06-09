Понад 100 тисяч на руки: скільки заробляють міністри та керівництво Кабміну

Фактична зарплата багатьох посадовців перевищує позначку в 100 тисяч гривень на місяць. Уряд оприлюднив дані про нарахування міністрам та керівництву Кабміну, і серед цифр знайшовся неочевидний лідер.
Зто з посадовців отримує найбільше та з яких складових формується їхній дохід - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Кабінет міністрів оприлюднив інформацію про зарплати керівництва уряду за травень 2026 року. Згідно з даними, фактичні виплати після сплати податків коливалися від 109 тисяч до майже 129 тисяч гривень.
Найбільшу зарплату серед членів уряду отримав перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль. Йому виплатили 128 933 гривні після сплати податків. Загальна нарахована сума становила 167 446 гривень, значну частину якої сформували виплати за службові відрядження.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у травні отримала 109 097 гривень “на руки”. Її нарахована зарплата становила 141 685 гривень, з яких понад 32,5 тисячі гривень було сплачено у вигляді податків і військового збору.
Таку ж суму фактично отримали віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка та віцепрем’єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна.
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Державний секретар Кабінету міністрів Костянтин Мар’євич отримав 101 249 гривень після сплати податків. До його зарплати входили надбавки за вислугу років та роботу з документами, що містять державну таємницю.
Заступники державного секретаря отримали від 66,5 тисячі до майже 95 тисяч гривень. Найбільшу суму серед них виплатили Павлу Полянському – 94 880 гривень, а найменшу – Володимиру Федорчуку, який отримав 66 455 гривень.
Розмір виплат залежав від надбавок за вислугу років, ранг, роботу з таємними документами, а також відпускних та інших додаткових нарахувань.
Для порівняння, середня заробітна плата в Україні на початку 2026 року становила 28 885 гривень.
Таким чином, фактичні зарплати членів уряду перевищують середній рівень оплати праці в країні приблизно у 3,8–4,5 раза. Найвищу зарплату серед урядовців у травні отримав Денис Шмигаль, чий дохід майже у 4,5 раза перевищив середній показник по країні.