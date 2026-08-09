Кілька ракет недолетіли. Повітряні сили уточнили результати нічної роботи ППО

Повітряні сили уточнили інформацію про нічний обстріл Одещини 9 серпня. За оновленими даними, під час масованої атаки протиповітряна оборона збила частину цілей, а три ворожі ракети так і не досягли цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Чим атакував ворог

Під час удару по Одещині росіяни застосували 11 ракет різних типів - більшість із них заходили на ціль по балістичній траєкторії. Також зафіксували до 100 ворожих безпілотників різних типів, зокрема реактивні дрони та баражуючі боєприпаси типу "Бандероль".

Що вдалося збити

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 72% безпілотників, а також п'ять із шести "Бандеролів" та одну ракету. Крім того, завдяки активній протидії три ракети не досягли цілей - місця їх падіння уточнюють.

Наслідки удару

Влучання ракет та ударних БпЛА зафіксовано в Одесі й області на дев'яти локаціях. Наразі ворог продовжує атаку, застосовуючи авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. Бойова робота триває.