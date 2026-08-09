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Несколько ракет недолетели. Воздушные силы уточнили результаты ночной работы ПВО

17:01 09.08.2026 Вс
2 мин
Девять локаций подверглись попаданиям
aimg Валерия Абабина
Несколько ракет недолетели. Воздушные силы уточнили результаты ночной работы ПВО Фото: Одесщину атаковали более 100 дронов и 11 ракет (Getty Images)
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Воздушные силы уточнили информацию о ночном обстреле Одесской области 9 августа. По обновленным данным, во время массированной атаки противовоздушная оборона сбила часть целей, а три вражеских ракета так и не достигли целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Чем атаковал враг

Во время удара по Одесщине россияне применили 11 ракет разных типов – большинство из них заходили на цель по баллистической траектории. Также зафиксировали до 100 вражеских беспилотников разных типов, в том числе реактивные дроны и боражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

Что удалось сбить

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила 72% беспилотников, пять из шести "Бандеролов" и одну ракету. Кроме того, благодаря активному противодействию три ракеты не достигли целей – места их падения уточняют.

Последствия удара

Попадание ракет и ударных БПЛА зафиксировано в Одессе и области на девяти локациях. Враг продолжает атаку, применяя авиационные средства поражения из акватории Черного моря. Боевая работа продолжается.

Напомним, в результате ночного удара по Одессе разрушены жилые дома - в двух районах города повреждены и частично разрушены несколько зданий, уничтожены и повреждены автомобили жителей. По имеющимся данным, пострадали по меньшей мере шесть человек.

Из-за атаки в части Одессы исчезли свет и вода , не работает электротранспорт. Кроме того, из-за последствий обстрела ограничили движение по трассе "Одесса-Рени" к границе с Молдовой и в обратном направлении.

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