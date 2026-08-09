Несколько ракет недолетели. Воздушные силы уточнили результаты ночной работы ПВО

Воздушные силы уточнили информацию о ночном обстреле Одесской области 9 августа. По обновленным данным, во время массированной атаки противовоздушная оборона сбила часть целей, а три вражеских ракета так и не достигли целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Чем атаковал враг

Во время удара по Одесщине россияне применили 11 ракет разных типов – большинство из них заходили на цель по баллистической траектории. Также зафиксировали до 100 вражеских беспилотников разных типов, в том числе реактивные дроны и боражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

Что удалось сбить

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила 72% беспилотников, пять из шести "Бандеролов" и одну ракету. Кроме того, благодаря активному противодействию три ракеты не достигли целей – места их падения уточняют.

Последствия удара

Попадание ракет и ударных БПЛА зафиксировано в Одессе и области на девяти локациях. Враг продолжает атаку, применяя авиационные средства поражения из акватории Черного моря. Боевая работа продолжается.