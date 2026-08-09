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На Одещині через атаку РФ обмежили рух до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

10:25 09.08.2026 Нд
2 хв
Один КПП працює лише на в'їзд до Молдови
aimg Тетяна Степанова
На Одещині через атаку РФ обмежили рух до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою Фото: на Одещині через атаку РФ обмежили рух до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою (Getty Images)
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В Одеській області після нічної атаки Росії 9 серпня обмежили рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ та пресслужбу Митної служби Молдови.

Внаслідок ворожих ударів наразі тимчасово обмежено рух на окремій ділянці траси "Одеса-Рені". Через це неможливий рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси.

У ДПСУ рекомендують громадянам врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомлять додатково.

Водночас Митна служба Молдови зазначила, що пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" працює лише на в'їзд до Молдови.

Виїзд з Молдови тимчасово можливий тільки через КПП "Тудора-Старокозаче".

Оновлено 11:29

Рух транспорту в Одеській області частково відновили.

Нічна атака на Одесу

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування та є постраждалі.

Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.

Після нічної масованої атаки Росії у частині Одеси зникли електроенергія та водопостачання. Рух електротранспорту тимчасово призупинено.

За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Одеську область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: "Іскандер-М"/С-400, Онікс, Х-31П (райони пусків ТОТ АР Крим, акваторія Чорного моря).

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