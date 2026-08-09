На Одещині через атаку РФ обмежили рух до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

В Одеській області після нічної атаки Росії 9 серпня обмежили рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ та пресслужбу Митної служби Молдови.

Внаслідок ворожих ударів наразі тимчасово обмежено рух на окремій ділянці траси "Одеса-Рені". Через це неможливий рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси.

У ДПСУ рекомендують громадянам врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомлять додатково.

Водночас Митна служба Молдови зазначила, що пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" працює лише на в'їзд до Молдови.

Виїзд з Молдови тимчасово можливий тільки через КПП "Тудора-Старокозаче".

Оновлено 11:29

Рух транспорту в Одеській області частково відновили.