На Одещині через атаку РФ обмежили рух до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою
В Одеській області після нічної атаки Росії 9 серпня обмежили рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ та пресслужбу Митної служби Молдови.
Внаслідок ворожих ударів наразі тимчасово обмежено рух на окремій ділянці траси "Одеса-Рені". Через це неможливий рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси.
У ДПСУ рекомендують громадянам врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомлять додатково.
Водночас Митна служба Молдови зазначила, що пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" працює лише на в'їзд до Молдови.
Виїзд з Молдови тимчасово можливий тільки через КПП "Тудора-Старокозаче".
Оновлено 11:29
Рух транспорту в Одеській області частково відновили.
Нічна атака на Одесу
Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування та є постраждалі.
Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.
Після нічної масованої атаки Росії у частині Одеси зникли електроенергія та водопостачання. Рух електротранспорту тимчасово призупинено.
За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Одеську область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: "Іскандер-М"/С-400, Онікс, Х-31П (райони пусків ТОТ АР Крим, акваторія Чорного моря).