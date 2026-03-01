UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Понад 10 "прильотів" та дрони з чотирьох напрямків: деталі нічної атаки РФ

Ілюстративне фото: сили ППО збили 110 російських дронів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 1 березня Росія атакувала Україну 123 ударними дронами з чотирьох напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Росіяни вдарили по гуртожитку у Харкові, є постраждалі

За даними військових, з 18:00 28 лютого до ранку 1 березня росіяни атакували 123 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні вранці, 1 березня, російські війська вдарили ударним дроном по гуртожитку у Харкові. Вінаслідок атаки спалахнула пожежа, постраждали дві жінки.

У ніч на 28 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 105 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 6 ударних дронів та падіння уламків на 7 локаціях.

Зокрема, російські війська атакували залізничну станцію у Дніпропетровській області. Ворожий дрон влучив в електровоз, постраждав машинііст.

Окрім того, вчора Росія атакувала Дніпро ударними дронами. Збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера міста Бориса Філатова.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів