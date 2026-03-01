Понад 10 "прильотів" та дрони з чотирьох напрямків: деталі нічної атаки РФ

У ніч на 1 березня Росія атакувала Україну 123 ударними дронами з чотирьох напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 28 лютого до ранку 1 березня росіяни атакували 123 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.