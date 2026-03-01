ua en ru
Более 10 "прилетов" и дроны с четырех направлений: детали ночной атаки РФ

Воскресенье 01 марта 2026 09:15
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 110 российских дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 1 марта Россия атаковала Украину 123 ударными дронами с четырех направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Россияне ударили по общежитию в Харькове, есть пострадавшие

По данным военных, с 18:00 28 февраля до утра 1 марта россияне атаковали 123 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 13 ударных дронов на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня утром, 1 марта, российские войска ударили ударным дроном по общежитию в Харькове. В результате атаки вспыхнул пожар, пострадали две женщины.

В ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 6 ударных дронов и падение обломков на 7 локациях.

В частности, российские войска атаковали железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз, пострадал машинист.

Кроме того, вчера Россия атаковала Днепр ударными дронами. Сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра города Бориса Филатова.

