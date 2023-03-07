Понад 10 людей арештували в Парижі на мітингах проти пенсійної реформи

Сьогодні, 7 березня, в Парижі на мітингах проти пенсійної реформи арештували понад 10 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BF MTV.
За даними видання, сьогодні близько 16:00
Нагадаємо, уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.
Після чого у Парижі на акціях протесту щодо пенсійної реформи сталися сутички.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.