Понад 10 людей арештували в Парижі на мітингах проти пенсійної реформи

Сьогодні, 7 березня, в Парижі на мітингах проти пенсійної реформи арештували понад 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BF MTV .

За даними видання, сьогодні близько 16:00

Нагадаємо, уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

Після чого у Парижі на акціях протесту щодо пенсійної реформи сталися сутички.

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