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Более 10 человек были арестованы в Париже на митингах против пенсионной реформы

Фото: на митингах против пенсионной реформы арестовали более 10 человек (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 марта, в Париже на митингах против пенсионной реформы арестовали более 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BF MTV.

По данным издания, сегодня около 16:00

Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, предусматривающей повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

После чего в Париже на акциях протеста по пенсионной реформе произошли столкновения.

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ФранцияПарижПенсионная реформа