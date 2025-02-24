Помстився за "Шахтар": Степанов двічі забив за "Байєр" у грі з чемпіоном Німеччини (відео)

Український форвард Артем Степанов, який вже двічі виходив на поле в складі леверкузенського "Байєра" в Лізі чемпіонів, провів дуже вдалий матч за "фармацевтів" у внутрішньому турнірі.

Українець неодноразово потрапляв до заявки основної команди на ігри чемпіонату та Кубку Німеччини, проте дебюту поки не дочекався. А щоб не тримати перспективного гравця на лавці, йому дають шанс проявити себе в юнацькому колективі. Що є абсолютно нормальним, якщо врахувати вік футболіста – 17 років.

У минулому турі чемпіонату Німеччини українець провів дуже результативний поєдинок за "Байєр" U-19. "Фармацевти" підсилили склад футболістом першої команди, враховуючи ранг суперника. Адже грали з "Хоффенхаймом" – чинним чемпіоном Німеччини в даній віковій категорії та учасником 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Зазначимо окремо – саме з тим "Хоффенхаймом", який нещодавно виніс однолітків з донецького "Шахтаря" в євротурнірі з рахунком – 5:1.

Можливо, українець десь в глибині душі й хотів помститися супернику за "гірників", адже він сам починав футбольний шлях у академії "Шахтаря". Як би там не було, але гру він видав просто чудову.

Українець відкрив рахунок уже на 22-й хвилині. Отримавши довгу передачу від партнера, він вийшов сам на сам із голкіпером і впевнено переграв його.

У другому таймі Степанов спочатку відзначився результативним пасом – після його передачі партнери подвоїли перевагу. Потім форвард мав шанс забити ще один гол, коли після навісу пробив у поперечину. Втім на добиванні першим опинився інший футболіст "Байєра" – рахунок став 3:0. А вже на 90-й хвилині Степанов оформив дубль, замкнувши подачу точним ударом головою. Таким чином "Байєр" розбив грізного опонента з рахунком – 4:0. А українець взяв участь у всіх чотирьох голах "фармацевтів".

Artem Stepanov's performance against Hoffenheim's U19 today pic.twitter.com/XKMLyNVcOK — WerkselfXtra (@bayer04Xtra) February 23, 2025

Хто такий Артем Степанов

Народився в Луцьку 10 серпня 2007 року. Займався в академії донецького "Шахтаря". 1 серпня 2022 року приєднався до "Байєра", де став грати за команду U-17. У липні 2024 року уклав угоду з клубом, як гравець першої команди. У січні 2025-го перепідписав контракт на нових умовах. Документ пов'язує гравця з "Байєром" до 30 червня 2027 року.

За "Байєр" U-17 загалом провів 47 матчів, у яких забив 27 голів та віддав 6 результативних передач. У команді 19-річних – 13 голів та 2 передачі в 17-ти поєдинках. Крім того, провів за "фармацевтів" 4 гри в Юнацькій лізі УЄФА, відзначившись голом та двома пасами.

Ще весною минулого року Хабі Алонсо став залучати юного українця до тренувань з основним складом. Влітку за наполяганням іспанського наставника Степанова офіційно включили до розширеного складу дорослого "Байєра". А у листопаді тренер вперше дав йому шанс в Лізі чемпіонів – у поєдинку з австрійським "Зальцбургом". Тоді нападник став наймолодшим українцем, що дебютував у найпрестижнішому клубному змаганні континенту.

Додамо, що 10 травня 2023 року форвард дебютував за збірну України U-16. Також грав за "синьо-жовті" команди 17-ти та 19-річних. Загалом у юнацьких збірних провів 12 матчів, у яких забив 8 голів.