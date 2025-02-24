Отомстил за "Шахтер": Степанов дважды забил за "Байер" в игре с чемпионом Германии (видео)

Украинский форвард Артем Степанов, который уже дважды выходил на поле в составе леверкузенского "Байера" в Лиге чемпионов, провел очень удачный матч за "фармацевтов" во внутреннем турнире.

Украинец неоднократно попадал в заявку основной команды на игры чемпионата и Кубка Германии, однако дебюта пока не дождался. А чтобы не держать перспективного игрока на скамейке, ему дают шанс проявить себя в юношеском коллективе. Что является абсолютно нормальным, если учесть возраст футболиста - 17 лет.

В прошлом туре чемпионата Германии украинец провел очень результативный поединок за "Байер" U-19. "Фармацевты" усилили состав футболистом первой команды, учитывая ранг соперника. Ведь играли с "Хоффенхаймом" - действующим чемпионом Германии в данной возрастной категории и участником 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Отметим отдельно - именно с тем "Хоффенхаймом", который недавно вынес сверстников из донецкого "Шахтера" в евротурнире со счетом - 5:1.

Возможно, украинец где-то в глубине души и хотел отомстить сопернику за "горняков", ведь он сам начинал футбольный путь в академии "Шахтера". Как бы там ни было, но игру он выдал просто великолепную.

Украинец открыл счет уже на 22-й минуте. Получив длинную передачу от партнера, он вышел один на один с голкипером и уверенно переиграл его.

Во втором тайме Степанов сначала отметился результативным пасом - после его передачи партнеры удвоили преимущество. Затем форвард имел шанс забить еще один гол, когда после навеса пробил в перекладину. Впрочем, на добивании первым оказался другой футболист "Байера" - счет стал 3:0. А уже на 90-й минуте Степанов оформил дубль, замкнув подачу точным ударом головой. Таким образом "Байер" разбил грозного оппонента со счетом - 4:0. А украинец поучаствовал во всех четырех голах "фармацевтов".

Artem Stepanov's performance against Hoffenheim's U19 today pic.twitter.com/XKMLyNVcOK — WerkselfXtra (@bayer04Xtra) February 23, 2025

Кто такой Артем Степанов

Родился в Луцке 10 августа 2007 года. Занимался в академии донецкого "Шахтера". 1 августа 2022 года присоединился к "Байеру", где стал играть за команду U-17. В июле 2024 года заключил соглашение с клубом, как игрок первой команды. В январе 2025-го переподписал контракт на новых условиях. Документ связывает игрока с "Байером" до 30 июня 2027 года.

За "Байер" U-17 всего провел 47 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 6 результативных передач. В команде 19-летних - 13 голов и 2 передачи в 17-ти поединках. Кроме того, провел за "фармацевтов" 4 игры в Юношеской лиге УЕФА, отметившись голом и двумя пасами.

Еще весной прошлого года Хаби Алонсо стал привлекать юного украинца к тренировкам с основным составом. Летом по настоянию испанского наставника Степанова официально включили в расширенный состав взрослого "Байера". А в ноябре тренер впервые дал ему шанс в Лиге чемпионов - в поединке с австрийским "Зальцбургом". Тогда нападающий стал самым молодым украинцем, дебютировавшим в самом престижном клубном соревновании континента.

Добавим, что 10 мая 2023 года форвард дебютировал за сборную Украины U-16. Также играл за "сине-желтые" команды 17-ти и 19-летних. Всего в юношеских сборных провел 12 матчей, в которых забил 8 голов.