"Шахтар" з тріском програв чемпіону Німеччини в Юнацькій лізі УЄФА: "заробили" три вилучення та три пенальті

Юнаки донецького "Шахтаря" не змогли гідно протистояти одноліткам з німецького "Хоффенхайма" в Юнацькій лізі УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Юнацька ліга УЄФА, 1/16 фіналу

"Хоффенхайм" U-19 – "Шахтар" U-19 – 5:1

Голи: Дагдевірен, 5, Онос, 44 (пенальті), Міхелєр, 55 (пенальті), Велінг, 82, 90+4 (пенальті) – Сметана, 74

Вилучення: Милокост (Ш), 41, Башмарін (Ш), 87, Цуканов (Ш), 90+4

Донецький "Шахтар", слідом за київським "Динамо" вилетів з Юнацької ліги УЄФА на стадії 1/16 фіналу. Болючої поразки "гірникам" завдав чинний чемпіон Німеччини серед 19-річних - "Хоффенхайм".

Нагадаємо, що донецька команда дісталась плей-офф через Шлях Ліги чемпіонів, оскільки головна команда "гірників" потрапила до лігового етапу найпрестижнішого євротурніру. На цій стадії підопічні Олексія Бєліка зіграли дуже пристойно. З трьома перемогами, однією нічиєю та двома поразками вони фінішували в загальній таблиці на 14-му місці. Юні футболісти "Шахтаря" здолали італійську "Болонью" (4:3), лондонський "Арсенал" (1:0) та швейцарський "Янг Бойз" (3:2). Нічию розписали з нідерландським ПСВ (1:1). А поступились – італійській "Аталанті" (0:3) та мюнхенській "Баварії" (0:2).

Натомість "Хоффенхайм" пробивався до 1/16-ї через Шлях чемпіонів. Команда стартувала з другого раунду та пройшла шведський "Гетеборг" (3:0, 4:1) і французький "Осер" (2:1, 1:0).

У протистоянні німецького та українського клубів у плей-офф невелику перевагу віддавали "гірникам". Але, на жаль, юні українці стали жертвами власних помилок. Спочатку вони пропустили швидкий гол – вже на 5-й хвилині відзначився гравець господарів Дірен Дагдевірен. А ключовий епізод стався наприкінці першого тайму.

Захисник "гірників" Ярослав Милокост не лише "привіз" пенальті у ворота своєї команди, а й заробив другу жовту картку, залишивши партнерів у меншості.

Німці, реалізувавши пенальті, пішли на перерву за рахунку 2:0. А невдовзі після відновлення гри забили й втретє, причому знову з пенальті. Доля гри фактично була вирішена.

Ближче до кінця матчу "гірники" один гол відіграли – відзначився Денис Сметана. Однак заключні хвилини стали для гостей справжнім жахом: у ворота "Шахтаря" влетіло ще два м'ячі, причому один з них зі ще одного (третього!) пенальті. А на додачу ще два гравці українського клубу – Олександр Башмарін та Віктор Цуканов – заробили вилучення.

Три пенальті, три червоні картки та п'ять пропущених голів – не найкращий фінал непоганого в цілому сезону гірників у турнірі УЄФА.