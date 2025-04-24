Помста за 51-й арсенал ГРАУ? Експерт назвав мету російського удару по Києву

Сьогоднішній ракетний удар Росії по Києву був помстою за атаку України на 51-й арсенал ГРАУ у Володимирській області РФ 22 квітня. Там зберігалися близько 105 тисяч тонн озброєння і ракет різного типу.

"Зрозуміло, куди наносилися загалом удари. Це було, скажімо так, по містах, де є підприємства, які працюють на нашу оборону. Крім того, паралельно, як завжди теж, наносився удар практично по більшості наших аеродромів. Тобто і Миргород, і Озерне, і Васильків, і найдальше Старокостянтинів, туди теж летіло", - сказав Романенко.

Але, як зазначив експерт, основний удар цього разу окупанти завдали по Києву.

"І виходячи з цього можна зрозуміти, що це була помста за удар по російському 51-му арсеналу ГРАУ. Тому, що цей удар був не дуже добрий і організований і не настільки масовий як раніше росіяни використовували. Були пуски були по 127 ракет, наприклад, 26 серпня росіяни запустили 127 ракет. Зараз вони те, що встигли підготувати на швидкоруч, все використали", - додав він.

Водночас, за словами Романенка, з "Іскандерами" у росіян, скоріш за все, вже починаються проблеми, бо окупанти почали знову ширше використовувати північнокорейську балістику.