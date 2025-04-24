Помста за 51-й арсенал ГРАУ? Експерт назвав мету російського удару по Києву
Сьогоднішній ракетний удар Росії по Києву був помстою за атаку України на 51-й арсенал ГРАУ у Володимирській області РФ 22 квітня. Там зберігалися близько 105 тисяч тонн озброєння і ракет різного типу.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
"Зрозуміло, куди наносилися загалом удари. Це було, скажімо так, по містах, де є підприємства, які працюють на нашу оборону. Крім того, паралельно, як завжди теж, наносився удар практично по більшості наших аеродромів. Тобто і Миргород, і Озерне, і Васильків, і найдальше Старокостянтинів, туди теж летіло", - сказав Романенко.
Але, як зазначив експерт, основний удар цього разу окупанти завдали по Києву.
"І виходячи з цього можна зрозуміти, що це була помста за удар по російському 51-му арсеналу ГРАУ. Тому, що цей удар був не дуже добрий і організований і не настільки масовий як раніше росіяни використовували. Були пуски були по 127 ракет, наприклад, 26 серпня росіяни запустили 127 ракет. Зараз вони те, що встигли підготувати на швидкоруч, все використали", - додав він.
Водночас, за словами Романенка, з "Іскандерами" у росіян, скоріш за все, вже починаються проблеми, бо окупанти почали знову ширше використовувати північнокорейську балістику.
Удар по 51-му арсеналі ГРАУ
Нагадаємо, 22 квітня у Володимирській області РФ пролунали вибухи на 51-му арсеналі Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.
Через вибухи та пожежу з найближчих населених пунктів оголосили евакуацію. А місцеві мешканці заявили, що незадовго до вибухів було чути звуки безпілотників.
Як відомо, на 51-му арсеналі ГРАУ зберігалися близько 105 тисяч тонн озброєння і ракет різного типу. За інформацією РБК-Україна, це була одна із найскладніших цілей для ураження, зважаючи на те, як його охороняють.
Ракетний удар РФ по Києву
Нагадаємо, сьогодні вночі, 24 квітня, російські окупанти вдарили по Києву ракетами та безпілотниками вночі.
Через ворожу атаку у Святошинському районі було частково зруйновано житлову багатоповерхівку. Мирні жителі опинилися під завалами.
Станом на зараз відомо, що внаслідок атаки загинуло 10 людей, ще 90 - постраждали.
За словами президента України Володимира Зеленського, за допомогою такого удару Росія могла спробувати натиснути на США на тлі намірів Вашингтона якомога швидше зупинити війну.
Детальніше про наслідки сьогоднішньої атаки РФ по Україні - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.