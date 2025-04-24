У Києві вже десять загиблих через удар Росії

У Києві зросла кількість загиблих через комбіновану атаку росіян уночі 24 квітня. Розбір завалів продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram .

"Станом на 16:45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих", - уточнили в ДСНС.

Рятувальники уточнили, що дістали з-під завалів у Святошинському районі тіло ще однієї людини.

Вони уточнили, що дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло 27-річної дівчини.

Фото: рятувальники розбирають завали в Києві після удару РФ (t.me/dsns_telegram)

"Станом на 16:20 внаслідок російського ракетного удару кількість загиблих зросла до дев'яти осіб", - ідеться в повідомленні рятувальників.

Удар Росії по Києву

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Києву ракетами та безпілотниками вночі.

Через таку атаку у Святошинському районі було частково зруйновано житлову багатоповерхівку. Мирні жителі опинилися під завалами.

Станом на зараз відомо, що внаслідок атаки 90 осіб постраждало. До цього повідомлялося про вісьмох загиблих.

Як пояснив президент України Володимир Зеленський, за допомогою такого удару Росія могла спробувати натиснути на США на тлі намірів Вашингтона якомога швидше зупинити війну.

Всі деталі про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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