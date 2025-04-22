Знищений арсенал під Москвою: що зберігалося на 51 об'єкті ГРАУ і чому це була складна ціль

На 51-му арсеналі ГРАУ під Москвою, де сьогодні пролунали вибухи, зберігалися близько 105 тонн озброєння і ракет різного типу. Це була одна із найскладніших цілей для ураження, зважаючи на те, як його охороняють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express та керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка .

За даними аналітиків Defense Express, 51-й арсенал ГРАУ у Володимирській області мав проєктну ємність у 264 тисяч тонн різноманітних боєприпасів та знаходився під прикриттям найконцентрованішої системи ППО Росії.

"Його приблизна площа - 3,5 кв. км. І з огляду на наявні відео, які знімають росіяни, можливо говорити про це склад зберігання вже у минулому часі", - зазначає видання.

Експерти вважають, з огляду відео, які ширяться у мережі, що на складі здетонували ракети із твердим паливом, зенітні або балістичні, а також реактиві снаряди до систем залпового вогню.

Що зберігалося у 51-й арсеналі ГРАУ

Загалом на 51-му арсеналі ГРАУ знаходилось 45 окремих сховищ та 30 майданчиків зберігання боєприпасів. Скільки їх було на момент ураження - невідомо.

Однак, за даними ЦПД, там зберігалися значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер", "Точка-У", "Кинджал", боєприпаси до комплексів "Панцир-С1", С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган". Загалом в арсеналі було приблизно 105 тисяч тонн озброєння.

Чому 51-й арсенал ГРАУ - складна ціль для ураження

Враховуючи кількість озброєння на складах та віддаленість від столиці всього на 60 кілометрів, цей арсенал був дуже важливою ціллю для ураження. Він знаходиться на схід від російської столиці під містом Кіржач та у 530 км від кордону з Україною.

За підрахунками Defense Express, ураження 51-й арсеналу ГРАУ об'єктивно можливо вважати найскладнішим, оскільки він щільно охороняється російськими засобами ППО.

"Водночас у РФ не оголошували загрози щодо ударів українськими БПЛА чи ракетами. Тобто або були використані інші засоби, або система ППО РФ прогавила цю атаку", - зробили висновок аналітики.

Вибухи на арсеналі під Москвою

Нагадаємо, у Росії 22 квітня пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Місцеві повідомили про вогняну кулю та стовб диму.