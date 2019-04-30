ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео заявив про повну підтримку дій Гуайдо

Новини » Політика    30.04.2019 - 16:42
Помпео заявив про повну підтримку дій Гуайдо
Фото: Майк Помпео ( flickr.com/n3tel.jpg)

Сьогодні тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив про початок "Операції свобода"

Уряд США повністю підтримує дії лідера опозиції Венесуэлы Хуана Гуайдо, який звернувся до військових Боліваріанської Республіки із закликом повалити чинного президента Ніколаса Мадуро. Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео на своїй сторінці в Twitter.

"Сьогодні тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив про початок "Операції свобода". Уряд США повністю підтримує народ Венесуелі в його прагненні до свободи і демократії. Демократію не перемогти", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні Ніколаса Мадуро. За словами лідера венесуэльсткой опозиції Гуайдо, в армії "прийняли вірне рішення" і готові підтримати опозицію, щоб опинитися "на правильному боці історії". Військові, як стверджує Гуайдо, "будуть розгортати сили, щоб домогтися припинення узурпації".

Крім того, після появи повідомлення із закликом Хуана Гуайдо про повстання групи військових у країні обмежили доступ до соціальних мереж.

Також у столиці країни Каракасі сталися масові зіткнення біля авіаційної бази, на якій раніше виступив лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо. Повідомляється, що військові, які підтримують режим чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро, використовують сльозогінний газ проти прихильників лідера опозиції.

У Каракасі сталися сутички з використанням сльозогінного газу У США подав у відставку заступник генпрокурора Розенштейн
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк ПомпеоВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся