Помпео заявив про повну підтримку дій Гуайдо

Фото: Майк Помпео ( flickr.com/n3tel.jpg)

Сьогодні тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив про початок "Операції свобода"

Уряд США повністю підтримує дії лідера опозиції Венесуэлы Хуана Гуайдо, який звернувся до військових Боліваріанської Республіки із закликом повалити чинного президента Ніколаса Мадуро. Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео на своїй сторінці в Twitter.

"Сьогодні тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив про початок "Операції свобода". Уряд США повністю підтримує народ Венесуелі в його прагненні до свободи і демократії. Демократію не перемогти", - заявив він.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 апреля 2019 г.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні Ніколаса Мадуро. За словами лідера венесуэльсткой опозиції Гуайдо, в армії "прийняли вірне рішення" і готові підтримати опозицію, щоб опинитися "на правильному боці історії". Військові, як стверджує Гуайдо, "будуть розгортати сили, щоб домогтися припинення узурпації".

Крім того, після появи повідомлення із закликом Хуана Гуайдо про повстання групи військових у країні обмежили доступ до соціальних мереж.

Також у столиці країни Каракасі сталися масові зіткнення біля авіаційної бази, на якій раніше виступив лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо. Повідомляється, що військові, які підтримують режим чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро, використовують сльозогінний газ проти прихильників лідера опозиції.