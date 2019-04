Помпео заявив про повну підтримку дій Гуайдо

Сьогодні тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив про початок "Операції свобода"

Уряд США повністю підтримує дії лідера опозиції Венесуэлы Хуана Гуайдо, який звернувся до військових Боліваріанської Республіки із закликом повалити чинного президента Ніколаса Мадуро. Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео на своїй сторінці в Twitter.

"Сьогодні тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив про початок "Операції свобода". Уряд США повністю підтримує народ Венесуелі в його прагненні до свободи і демократії. Демократію не перемогти", - заявив він.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE