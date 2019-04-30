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В Каракасе произошли столкновения с использованием слезоточивого газа

Новости » Политика    30.04.2019 - 16:19
В Каракасе произошли столкновения с использованием слезоточивого газа
Иллюстративное фото ( webscreenshot Youtube/Nelson Ferreira channel)

Военные, которые поддерживают режим Мадуро, используют слезоточивый газ против сторонников лидера оппозиции

В столице Венесуэлы Каракасе начались столкновения вблизи авиационной базы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Сообщается, что военные, которые поддерживают режим действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, используют слезоточивый газ против сторонников лидера оппозиции.

Как отмечает агентство EFE, Гуайдо не успел покинуть район до прибытия военных, которые поддерживают власть Мадуро, поэтому мог пострадать.

В социальных сетях появляются видео с места происшествия; на них видно, как проправительственные военные бросают шашки со слезоточивым газом в сторону сторонников Гуайдо. Оппозиционеры же стараются бросить эти шашки обратно - в сторону военных. Близ места происшествия собрались мирные жители, довольно спокойно наблюдающие за происходящим.

Кроме того, у военнослужащих есть огнестрельное оружие, однако пока они ним не воспользовались. 

Напомним, часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента страны Николаса Мадуро. По словам лидера венесуэльсткой оппозиции Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает Гуайдо, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации".

Кроме того, после появления сообщения лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо о восстании группы военных в стране ограничили доступ к социальным сетям

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