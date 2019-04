В Каракасе произошли столкновения с использованием слезоточивого газа

Военные, которые поддерживают режим Мадуро, используют слезоточивый газ против сторонников лидера оппозиции

В столице Венесуэлы Каракасе начались столкновения вблизи авиационной базы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Сообщается, что военные, которые поддерживают режим действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, используют слезоточивый газ против сторонников лидера оппозиции.

Как отмечает агентство EFE, Гуайдо не успел покинуть район до прибытия военных, которые поддерживают власть Мадуро, поэтому мог пострадать.

В социальных сетях появляются видео с места происшествия; на них видно, как проправительственные военные бросают шашки со слезоточивым газом в сторону сторонников Гуайдо. Оппозиционеры же стараются бросить эти шашки обратно - в сторону военных. Близ места происшествия собрались мирные жители, довольно спокойно наблюдающие за происходящим.

Кроме того, у военнослужащих есть огнестрельное оружие, однако пока они ним не воспользовались.

#BREAKING

Coup in #Venezuela

15,000 military forces loyal to Guido are said to have heavy & semi-heavy weapons trying to seize government centers#Giaudu called people 2 streets from the most important airbase in Caracas to Carlotta, which was seized without bloodshed#BlockIRGC pic.twitter.com/I6ognML6ob