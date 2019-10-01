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Помпео заявил о невозможности показаний Волкера об импичменте Трампа

Новости » Политика    01.10.2019 - 20:03
Помпео заявил о невозможности показаний Волкера об импичменте Трампа
Фото: МайкПомпео (flickr.com/gageskidmore)

По словам Помпео, демократы пытаются "заставить" и "запугать" работников Государственного департамента

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о невозможности показаний экс-представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и экс-посла США в Украине Мэри Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter госсекретаря.

По словам Помпео, демократы пытаются "заставить" и "запугать" работников Государственного департамента, и что запланированные комитетом слушания не являются возможными.

Три комитеты палаты парламента запланировали слушания пятью действующими и бывшими должностными лицами Государственного департамента в течение следующих двух недель.

В частности демократы запланировали демократы запланировали опрос эМэри Йованович на 2 октября, Курта Волкера - на 3 октября, а посла США в ЕС Гордона Сондленда - на 10-е число.

Напомним, Курт Волкер на посту специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встреча с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Напомним, Помпео присутствовал при телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине. Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге.

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