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Помпео заявив про неможливість свідчень Волкера щодо імпічменту Трампа

Новини » Політика    01.10.2019 - 20:03
Помпео заявив про неможливість свідчень Волкера щодо імпічменту Трампа
Фото: МайкПомпео (flickr.com/gageskidmore)

За словами Помпео, демократи намагаються "примусити" та "залякати" працівників Державного департаменту

Державний секретар США Майк Помпео заявив про неможливість свідчень екс-представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера та екс-посла США в Україні Мері Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter держсекретаря.

За словами Помпео, демократи намагаються "примусити" та "залякати" працівників Державного департаменту, і що заплановані комітетом слухання не є можливими.

Три комітети палати парламенту запланували слухання з п'ятьма чинними та колишніми посадовими особами Державного департаменту протягом наступних двох тижнів.

Зокрема демократи запланували опитування екс-посла США в Україні Мері Йованович на 2 жовтня, колишнього спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера - на 3 жовтня, а посла США в ЄС Гордона Сондленда - на 10-е число.

Нагадаємо, Курт Волкер на посаді спеціального представника Держдепартаменту США з питань України обговорював з адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані зустріч з помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, Помпео був присутній при телефонній розмові американського президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялось, Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після парламентських виборів в Україні. Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу.

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