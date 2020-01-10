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Зеленский и Помпео согласовали визит госсекретаря в Украину

Новости » Политика     10.01.2020 - 16:12
Зеленский и Помпео согласовали визит госсекретаря в Украину
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Зеленский и Помпео поговорили по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео расследование катастрофы украинского самолета в Иране и визит госсекретаря в Украину. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - сказал Зеленский.

Стороны также обсуждили текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации. Зеленский и Помпео согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит госсекретаря в Украину в конце января.

Напомним, Майк Помпео предложил помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Ранее посольство США в Украине передало Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. Предполагается, что американская сторона могла передать сведения о том, что украинский Boeing был сбит ракетой.

Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы МАУ США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
Новости Украины Владимир ЗеленскийМайк Помпео
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