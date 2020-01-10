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Иран может привлечь Россию к расшифровке черных ящиков самолета МАУ

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 15:20
Иран может привлечь Россию к расшифровке черных ящиков самолета МАУ
Фото: обломки украинского самолета (Shutterstock)

Тегеран может обратиться за помощью к иностранным специалистам

Руководитель комитета по расследованию несчастных случаев иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что к расшифровке черных ящиков украинского самолета, потерпевшего крушение в Тегеране, могут привлечь специалистов из России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По словам Резайефара, если иранские власти не смогут получить данные с черных ящиков самолета украинской авиакомпании МАУ, который в среду разбился в Тегеране, то обратится за помощью к России, Украине, Францие или Канаде.

Он добавил, что в настоящее время иранские специалисты проверяют, можно ли восстановить информацию, которая находится в черных ящиках самолета.

Напомним, ранее в Организации гражданской авиации Ирана заявляли, что черные ящики украинского самолета, который потерпел крушение в Тегеране, будут раскрыты сегодня, 10 января. Планировалось, что черные якщики самолета МАУ будут раскрыты в лаборатории аэропорта Мехрабад.

Позже в сети появилось видео с одним из черных ящиков укранского самолета, потерпевшего крушение в Тегеране. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сообщал, что данные с бортовых самописцев самолета МАУ будет трудно получить из-за повреждений.

Как писало РБК-Украина, специалисты Ирана и Украины в рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ договорились о совместной расшифровке черных ящиков. Киев и Тегеран договорились о совместном расследовании и получении данных с бортовых самописцев.

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