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Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы МАУ

Новости » Политика     10.01.2020 - 15:51
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы МАУ
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Помпео и Зеленский обсудили расследование авиакатастрофы в Иране

Государственный секретарь США Майк Помпео предложил помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В частности, Помпео сообщил, что сегодня провел переговоры с Зеленским.

"Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагической катастрофы рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Мы с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проведении расследования", - отметил госсекретарь США.

Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы МАУ

Напомним, ранее посольство США в Украине передало Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. Предполагается, что американская сторона могла передать сведения о том, что украинский Boeing был сбит ракетой.

До этого стало известно, что спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета МАУ. Разведка США убеждена, что иранский радар распознал украинский самолет как цель, после чего его поразили ракеты класса "земля-воздух".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийМеждународные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофаМайк Помпео
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