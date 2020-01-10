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Зеленський і Помпео погодили візит держсекретаря до України

Новини » Політика     10.01.2020 - 16:12
Зеленський і Помпео погодили візит держсекретаря до України
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Зеленський і Помпео поговорили по телефону

Президент України Володимир Зеленський по телефону обговорив з державним секретарем США Майком Помпео розслідування катастрофи українського літака в Ірані та візит держсекретаря до України. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Зеленський поінформував співрозмовника про хід розслідування катастрофи українського літака в Тегерані.

Помпео висловив співчуття від американського народу у зв'язку з трагедією, підтримку і готовність сприяти в проведенні неупередженого розслідування.

"Вдячні за цінну підтримку США в розслідуванні причин катастрофи. Я зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США Христиною Квін і отримав важливу інформацію, яка може допомогти в розслідуванні", - сказав Зеленський.

Сторони також обговорено поточний розвиток ситуації на Близькому Сході і перспективи її нормалізації. Зеленський і Помпео погодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною і США на найвищому рівні, перш за все візит держсекретаря до України в кінці січня.

Нагадаємо, Майк Помпео запропонував допомогу в розслідуванні авіакатастрофи МАУ в Ірані в ході телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Раніше посольство США в Україні передало Зеленському дані по авіакатастрофі в Ірані. Передбачається, що американська сторона могла передати відомості про те, що український Boeing був збитий ракетою.

Помпео запропонував Зеленському допомогу в розслідуванні катастрофи МАУ США передали Зеленському дані щодо авіакатастрофи в Ірані
Новини України Володимир ЗеленськийМайк Помпео
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