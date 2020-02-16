Помпео: США озброїли Україну, щоб вона захистилася від агресії Москви

Фото: Майк Помпео (state.gov)

Держсекретар США заявив про підтримку України з боку США також у сфері кібербезпеки

Військова допомога Сполучених Штатів для України була надана з тією метою, щоб Київ зумів захистити себе від агресії Москви. Про це заявив держсекретар США Майл Помпео під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє прес-служба Держдепартаменту.

Також Помпео зазначив, що з тією ж метою США надає допомогу Україні у сфері кібербезпеки.

"Сполучені Штати озброїли Україну, щоб допомогти цій хоробрій нації захистити себе від російської агресії, і спільно з балтійськими країнами працювали над кібербезпеки, щоб захиститися від повторних кібератак Москви", - сказав Помпео.

Держсекретар також підкреслив, що США не визнають окупації українських територій, а бадут підтримувати суверенітет України.

Нагадаємо, Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.

Раніше Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.