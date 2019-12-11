Помпео: я сказал Лаврову, что Крым принадлежит Украине

Госсекретарь США Майк Помпео во время обсуждения результатов нормандского саммита заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Крым принадлежит Украине. Об этом Помпео сказал во время брифинга во вторник, сообщает РБК-Украина.

Помпео отметил, что гордится тем, что сделала нынешняя администрация Украины для защиты суверенитета и безопасности своей страны.

"Я еще раз подчеркнул министру Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что решение конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения минских соглашений", - сказал Помпео.

Со своей стороны Лавров подчеркнул, что принципиально важно, что итоговый документ, который президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии вчера одобрили, подтверждает незыблемость минских договоренностей и требует их полного выполнения.

"Это наша стопроцентная позиция", - отметил глава МИД России.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в Париже.

РБК-Украина писало, что Помпео предостерег Российскую Федерацию (РФ) от вмешательства в президентские выборы 2020 года.