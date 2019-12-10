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Помпео считает содержательными переговоры Зеленского и Путина в Париже

Новости » Политика     10.12.2019 - 21:04
Помпео считает содержательными переговоры Зеленского и Путина в Париже
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США считают содержательными переговоры Зеленского и Путина

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в Париже. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Стороны, по словам Лаврова, "довольно долго говорили об Украине".

Помпео в ходе конференции отметил, что российский министр "только вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные переговоры".

Напомним, Помпео встретится в Вашингтоне с Лавровым на следующий день после нормандского саммита и обсудит ситуацию в Украине. Помпео и Лавров обсудят такие вопросы, вызывающие разногласия между двумя странами, как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями.

Первая встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - в формате тет-а-тет проходила без переводчика. На этой встрече президенты России и Украины обсудили вопросы двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что вопрос транзита газа был разблокирован на двухсторонней встрече Зеленского с Путиным.

Белый дом хочет организовать встречу Трампа и Лаврова Помпео и Лавров обсудят Украину после нормандского саммита
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