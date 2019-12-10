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Помпео предостерег РФ от вмешательства в президентские выборы

Новости » Политика     10.12.2019 - 21:33
Помпео предостерег РФ от вмешательства в президентские выборы
Фото: Майк Помпео (Getty Images)

Помпео заявил, что обсудил с Лавровым недопустимость вмешательства во внутренние дела США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео предостерег Российскую Федерацию (РФ) от вмешательства в президентские выборы 2020 года. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Сообщается, что Помпео заявил, что обсудил с Лавровым недопустимость вмешательства во внутренние дела США.

"Администрация Дональда Трампа всегда будет защищать честность наших выборов", - отметил он.

Напомним, Помпео заявил, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в Париже. Стороны, по словам Лаврова, "довольно долго говорили об Украине". Помпео в ходе конференции отметил, что российский министр "только вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные переговоры".

Как сообщало РБК-Украина, Помпео встретится в Вашингтоне с Лавровым на следующий день после нормандского саммита и обсудит ситуацию в Украине. Помпео и Лавров обсудят такие спорные вопросы как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями.

Ранее сообщалось, что Белый дом работает над организацией встречи Трампа с Лавровым. Однако время визита еще не известно. Кроме того, официальных объявлений по поводу встречи Лаврова и Трампа еще не было. Также пока в официальном расписании Белого дома и госдепартамента на следующую неделю встречи с Лавровым нет.

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