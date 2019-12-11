Помпео: я сказав Лаврову, що Крим належить Україні

Держсекретар США Майк Помпео під час обговорення результатів нормандського саміту заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що Крим належить Україні. Про це Помпео сказав під час брифінгу у вівторок, повідомляє РБК-Україна.

Помпео зазначив, що пишається тим, що зробила теперішня адміністрація України для захисту суверенітету та безпеки своєї країни.

"Я ще раз наголосив міністру Лаврову, що Крим належить Україні і що вирішення конфлікту на сході України починається з дотримання мінських угод", - сказав Помпео.

Зі свого боку Лавров наголосив, що принципово важливо, що підсумковий документ, який президенти Росії, України, Франції та канцлер Німеччини вчора схвалили, підтверджує непорушність мінських домовленостей і вимагає їх повного виконання.

"Це наша стовідсоткова позиція", - зазначив глава МЗС Росії.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що США вважають змістовними переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна 9 грудня о Парижі.

РБК-Україна писало, що Помпео застеріг Російську Федерацію (РФ) від втручання в президентські вибори 2020 року.