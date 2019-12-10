Помпео вважає змістовними переговори Зеленського і Путіна в Парижі

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США вважають змістовними переговори Зеленського і Путіна

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США вважають змістовними переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна 9 грудня о Парижі. Про це він заявив за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Сторони, за словами Лаврова, "досить довго говорили про Україну".

Помпео в ході конференції зазначив, що російський міністр "тільки повернувся з Парижа, де президент Путін і президент Зеленський провели змістовні переговори".

Нагадаємо, Помпео зустрінеться у Вашингтоні з Лавровим на наступний день після нормандського саміту і обговорить ситуацію в Україні. Помпео і Лавров обговорять такі питання, що викликають розбіжності між двома країнами, як Сирія, Україна, Венесуела і контроль над озброєннями.

Перша зустріч президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - у форматі тет-а-тет проходила без перекладача. На цій зустрічі президенти Росії і України обговорили питання двосторонніх відносин.

Раніше повідомлялося, що питання транзиту газу був розблокований на двосторонній зустрічі Зеленського з Путіним.