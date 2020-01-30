ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Помпео рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

Новости » В мире     30.01.2020 - 01:02
Помпео рассказал, о чем будет говорить с Зеленским
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Визит Помпео в Украину был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майк Помпео проведет в Украине встречу с президентом Владимиром Зеленским касательно вопросов европейской безопасности. Об этом он заявил на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Он напомнил, что его визит в Украину был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке.

"Мы отправимся и проведем хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности", - сказал Помпео.

Отвечая на вопрос о его послании сотрудникам посольства США в Украине, госсекретарь заявил, что ценит каждого дипломата и отметил "важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости".

Напомним, Госдеп США подтвердил визит Помпео в Украину 30 января. Госсекретарь прибудет в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.

Кроме Украины, Помпео посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.

В Киеве из-за визита Помпео перекроют движение Помпео обвинил журналистку во лжи после вопросов про Украину
Новости Украины Майк Помпео
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь