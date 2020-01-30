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Помпео розповів, про що говоритиме з Зеленським

Новини » В світі     30.01.2020 - 01:02
Помпео розповів, про що говоритиме з Зеленським
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Візит Помпео в Україну був відкладений через загострення на Близькому Сході

Держсекретар США Майк Помпео проведе в Україні зустріч з президентом Володимиром Зеленським щодо питань європейської безпеки. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Держдепартаменту.

Він нагадав, що його візит в Україну був відкладений через загострення на Близькому Сході.

"Ми відправимося і проведемо гарну бесіду в Україні з командою і з президентом Зеленським по ряду важливих питань європейської безпеки", - сказав Помпео.

Відповідаючи на питання про його послання співробітникам посольства США в Україні, держсекретар заявив, що цінує кожного дипломата і відзначив "важливі зусилля, які Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть докладати разом у боротьбі з корупцією в цій країні і забезпечувати підтримку, яка необхідна українському народу для його свободи і незалежності".

Нагадаємо, Держдеп США підтвердив візит Помпео в Україну 30 січня. Держсекретар прибуде в Київ, де у нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також главами зовнішньополітичного та оборонного відомств країни.

Крім України, Помпео відвідає Білорусь, Казахстан та Узбекистан.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

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